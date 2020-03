GALLERA: SPEGNEREMO IL VIRUS

lunedì 30 marzo 2020''Purtroppo non potremo allentare l'attenzione per molti mesi. Allora, noi abbiamo bisogno oggi di continuare quell'azione determinate nello stare in casa ed evitare che il virus trovi un altro corpo da infettare. Ma, una volta che saremo riusciti a spegnerlo, il rischio che ricominci è altissimo. Quindi, abbiamo bisogno oggi di un grande sforzo ma nessuno può chiamarsi fuori, tanto poi lo fanno gli altri''. Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervistato da 'Mattino5' su Canale 5. Che cosa vuol dire molti mesi? ''Dico quello che è successo anche in Cina. È chiaro che tra qualche settimana, se le cose vanno bene, noi ricominceremo. Ma dovremo probabilmente abituarci ad un modo di vita un po' diverso: girare con la mascherina, avere un maggiore distanziamento sociale, magari ristoranti con meno tavoli'', ha sottolineato. ''Quello che stanno vivendo in Cina sono le infezioni di ritorno, cioè persone che arrivano da fuori, riportano il virus e ricomincia a circolare. Quindi è chiaro che, fino a che non avremo un vaccino, dovremo adottare modalità di comportamento a cui non eravamo abituati'', ha aggiunto Gallera.