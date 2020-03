CASAPOUND VOLONTARI C.R.I.

domenica 29 marzo 2020CasaPound annuncia il proprio impegno contro l'emergenza coronavirus con l'iscrizione dell'intero direttivo del movimento al programma per diventare volontari temporanei della Croce Rossa e ''poter dare una mano nella consegna dei pacchi alimentari o di farmaci e beni di prima necessita' alle persone vulnerabili, nel controllo dei passeggeri in aeroporto o nel fornire informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza''. E invita i suoi militanti e simpatizzanti ad aderire anche loro all'appello della Cri. ''L'impegno nel sociale - sottolinea il movimento in una nota- non e' certo una novita' per CasaPound, che e' stata al fianco del popolo italiano durante tutte le emergenze che l'Italia si e' trovata ad affrontare negli ultimi anni'' . Un'attivita' ''portata avanti anche nel quotidiano grazie all'impegno nelle attivita' di protezione civile e a quello nel gruppo di pronto intervento sanitario Grimes, che ci vedono in prima linea ogni giorno nelle strade di tutta Italia per dare assistenza agli italiani in difficolta'''.