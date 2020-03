VIRUS HA GENOMA STABILE

venerdì 27 marzo 2020Pur variando lievemente da individuo a individuo come altri virus a Rna, il coronavirus Sars-Cov-2 ha un genoma stabile, il che significa che e' piu' facile sviluppare vaccini efficaci. E' quanto hanno rilevato i ricercatori della core facility ''sequenziamento avanzato (NGS)'' del Laboratorio di Virologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ''Lazzaro Spallanzani'', diretto da Maria Rosaria Capobianchi, che hanno utilizzato un nuovo kit della Thermo Fisher per ottenere il sequenziamento completo del genoma del virus. Il Laboratorio di Virologia, che e' stato tra i primissimi centri di ricerca in Europa, e primo in Italia, a generare dati di sequenziamento dell'intero genoma del nuovo coronavirus, si e' avvalso di questo nuovo kit, chiamato Ion AmpliSeq SARS-COV-2, per analizzare il virus a partire direttamente dai campioni clinici, grazie ai metodi di ultima generazione resi possibili dai sequenziatori ad alta processivita', ed esplorare cosi' la variabilita' intrinseca del genoma virale. ''La capacita' di eseguire rapidamente il sequenziamento di piu' campioni clinici e di decifrare accuratamente i cambiamenti chiave nel codice genetico del virus e' cruciale per conoscere meglio il SARS-CoV-2 e sviluppare strategie per combatterlo'' afferma Capobianchi.''Grazie all'elevato potere di risoluzione realizzato con questo tipo di sequenziamento NGS, siamo in grado di analizzare la presenza di varianti anche minoritarie che si generano nel corso della replicazione virale.