UE SCHIANTA SUI CORONABOND

venerdì 27 marzo 2020E' un risultato molto negativo quello emerso ieri in tarda serata dal Consiglio europeo tenutosi in videoconferenza. L'auspicio di paesi come Italia e Spagna - i piu' colpiti in Europa dall'emergenza del coronavirus - prevedeva la rapida adozione di una strategia comune fra i 27 paesi membri, mettendo da parte i vincoli del rigorismo europeo e magari puntando sui cosiddetti ''coronabond'' che invece sono stai bocciati da Germania e altri. La riunione iniziata in maniera tesa è finita col rifiuto di Roma e Madrid di firmare la bozza d'accordo, redatta sulla base delle posizioni di Germania, Paesi Bassi e degli Stati membri nord europei che volevano attivare viceversa il Mes. Da questo stallo emergono delle conclusioni in cui si non giunge ad alcuna decisione ma si rimanda la questione ai prossimi 14 giorni. Nel documento si legge che spettera', infatti, a Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presentare entro due settimane delle proposte di lungo periodo che, tuttavia, dovranno ricevere anche l'avvallo dell'Eurogruppo. Von der Leyen al termine dei lavori ha affermato che serve una strategia per uscire dalla crisi. ''Tutti abbiamo misure in campo per contenere la diffusione del virus. Ora dobbiamo coordinare le decisioni per quando torneremo alla normalita''', ha aggiunto, spiegando che il lavoro adesso sara' per ''una strategia per l'Ue''. Secondo il presidente del Consiglio Ue Michel, invece, la riunione di ieri e' stato ''uno scambio politico, estremamente intenso e denso e di qualita''' e per questo e' stato ''chiesto all'Eurogruppo di continuare questo lavoro'' e presentare delle proposte per garantire la stabilita' europea.