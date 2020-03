PIU' TAMPONI E CALANO I CASI

giovedì 26 marzo 2020''L'impressione, sostenuta dalla speranza, è che si stiano finalmente vedendo gli effetti delle misure introdotte a partire dal 5 marzo. Devo però dare il consueto avvertimento di cautela. Prendiamo questi numeri con le molle. Restano delle incertezze. Il numero dei contagi dipende da quello dei tamponi effettuati''. Così Andrea Pugliese, docente all'università di Trento, esperto di modellistica applicata alle malattie infettive, al Corriere della Sera in merito agli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile. ''È interessante osservare che sono stati eseguiti in Lombardia più esami del tampone rispetto ai giorni precedenti e che, contestualmente, sono state trovate meno positività. Prima risultavano positivi circa la metà dei tamponi, ora la percentuale ha cominciato a diminuire ed è un ulteriore, tiepido segnale di miglioramento del quadro'', osserva.''Purtroppo in altre realtà - continua - non c'è una stasi, un rallentamento, o perlomeno il trend non è così evidente come in Lombardia e mi riferisco a Regioni come Emilia-Romagna e Veneto. Non dimentichiamo che i dati odierni danno informazioni su ciò che è avvenuto nei giorni scorsi e non riflettono la situazione attuale. Questa la potremo leggere non prima di una settimana e rispecchierà l'effetto delle restrizioni scattate con i decreti del mese di marzo''. ''Le morti che contiamo oggi - spiega - si riferiscono a infezioni di 20 giorni fa, quando le misure di contenimento non erano ancora in vigore. Ci aspettiamo che la curva dei decessi non scenderà tanto presto. Mi aspetto che i divieti introdotti abbiamo fatto scendere il tasso di contatto, che indica il numero medio di persone infetto in grado di trasmettere il virus.