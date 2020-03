110.626 IMBECILLI A ZONZO

giovedì 26 marzo 2020Mentre il mondo si risveglia sulla soglia del mezzo milione di persone infettate ufficialmente dal Coronavirus (ma il dato reale potrebbe essere anche dieci volte superiore) nel nostro Paese per il quarto giorno consecutivo si è registrata una diminuzione dei contagi che, pur non avendo fatto puntare decisamente verso il basso la curva epidemica, può comunque indurre a sperare. Al di là della difficoltà, spiegata a più riprese dagli esperti, di comprendere la reale diffusione del virus, questi dati infatti almeno una risposta certa, e di fondamentale importanza, la stanno fornendo: ovvero che le misure di distanziamento sociale, in primis l'imperativo di restare in casa e isolati dagli altri, funzionano. Se questa di per sé non è la luce in fondo al tunnel che tutti auspichiamo di scorgere, è comunque un'indicazione preziosa per far sì che prima o poi questa luce la si possa scorgere. Purtroppo questo dato di fatto non è ancora chiaro a una parte, per quanto minoritaria, dei cittadini, come dimostrano gli ultimi dati del Viminale che parlano di quasi due milioni e mezzo di controlli in tal senso relativamente al periodo dall'11 al 24 marzo che hanno portato alla denuncia di ben 110.626 persone scoperte ad infrangere le disposizioni sullo stato di emergenza sanitaria senza un motivo valido. Per loro adesso scatta una multa di 200 euro secondo quanto disposto dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che fa sì che la sanzione amministrativa sostituisca la più pesante denuncia per la violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento dell'autorità) e che da ora dà alle forze dell'ordine la facoltà di comminare multe da 200 a 3.000 euro.