TROI(K)A UE PERMETTE AIUTI

mercoledì 25 marzo 2020La presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen , ha promesso solidarieta' alla Spagna e ha manifestato apprezzamento per l'idea del ''piano Marshall'' avanzata dal primo ministro del paese, Pedro Sanchez, per far fronte alle conseguenze della pandemia di nuovo coronavirus sull'economia. In un'intervista con il quotidiano ''El Pais'', von der Leyen ha annunciato che il materiale sanitario richiesto dalla Spagna per trattare il coronavirus. A tal riguardo, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: ''L'offerta congiunta che abbiamo organizzato per acquistare materiale medico con 25 Stati membri, tra cui la Spagna, ha coperto tutte le esigenze sollevate ottenendo persino piu' del necessario''. Von der Leyen ha sottolineato che nessuno Stato membro sara' lasciato solo nella gestione della pandemia, nemmeno ''sotto l'aspetto economico'', attraverso ''totale flessibilita' per le norme sugli aiuti di Stato''. La presidente della Commissione europea ha aggiunto: '' Cio' consentira' alla Spagna, che ha chiesto l'approvazione di 20 miliardi di aiuti di Stato, di farlo ora. Il paese sara' cosi' in grado di investire nell'economia, nel settore sanitario e nel mercato del lavoro''.