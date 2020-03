VACCINO DAL GIAPPONE

mercoledì 25 marzo 2020TOKYO - Il 24 marzo l'universita' di Osaka ha dichiarato che la fase di preparazione farmacologica per un nuovo vaccino contro il coronavirus e' stata completata. Adesso dovra' seguire la sperimentazione sugli animali. AnGes, il nome della compagnia biofarmaceutica dell'Universita' che sta lavorando al vaccino, di cui DIRE aveva gia' dato notizia nei giorni scorsi, ha aggiunto che dopo le sperimentazioni sugli animali, in autunno sara' possibile iniziare a fare test sull'uomo. Il vaccino ha la caratteristica di essere fatto di DNA, quindi privo di patogenicita'. Il vantaggio sta nel suo essere altamente sicuro e producibile in poco tempo. AnGes e' stata fondata nel 1999 sulla base di alcuni studi fatti all'Univerista' di Osaka. Il 5 marzo scorso aveva annunciato l'inizio degli studi sullo sviluppo del vaccino. La produzione del vaccino e' stata affidata alla compagnia Takara Bio Co., mentre e' la compagnia Daicel a occuparsi della tecnologia del trasferimento genico. Intanto, sempre in Giappone, la casa farmaceutica Takeda sta lavorando ad una nuova terapia che si basa sul plasma.