GALLERA:CONTI VERI ALLA FINE

mercoledì 25 marzo 2020MILANO . ''Penso anch'io che il tasso di mortalita' sia molto piu' basso, ma in questo momento bisogna dare il dato statistico e non discutere delle percezioni. Sul totale dei contagiati certi, quella e' la percentuale. Il sommerso e' sommerso, faremo i conti alla fine''. A dirlo l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un'intervista a ''Repubblica''. ''Se la mortalita' qui in Lombardia e' piu' alta di Wuhan dipende dal fatto che la qualita' delle cure in Italia e' altissima - sottolinea Gallera -. Qui abbiamo un numero gigantesco di anziani perche' superano operazioni e malattie, sono accuditi alla perfezione, i decessi hanno numeri piu' alti perche' da noi gli anziani vivono di piu'. I tamponi? All'inizio li abbiamo fatti e siamo stati criticati, ci contestavano i 'troppi tamponi'. Poi, dopo la prima settimana, le 'linee guida' dicevano di fare tamponi solo a chi arriva in ospedale con la polmonite. In ogni caso il tampone non da' la certezza assoluta. Mi spiego, quando hai 28mila positivi che prendono contatto ognuno con 100 persone nei 15 giorni precedenti, parli di numeri giganteschi. Quindi ha piu' senso organizzare i tamponi per categorie, cominciando dal personale sanitario. E il vero tema e' l'isolamento''.