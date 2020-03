BRUSAFERRO: STUDI COORDINATI

martedì 24 marzo 2020Invita alla cautela e ad aspettare l'esito di risultati di studi scientifici ''metodologicamente corretti e coordinati'' sui potenziali farmaci anti-Covid Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ''I Lunatici'', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. ''Siamo un Paese che in questa fase storica e in questa contingenza ha adottato il metodo della trasparenza come metodo guida. L'Agenzia italiana del farmaco - dice Brusaferro, alludendo al caso del farmaco giapponese Avigan e alle altre sperimentazioni di medicinali potenzialmente utili nella lotta al coronavirus - sta facendo uno splendido lavoro di catalogazione e inserimento di tutte le possibili sperimentazioni in maniera trasparente sul suo sito''. ''Dobbiamo guardare a questo sforzo che stiamo facendo come Paese come a una garanzia per trovare la migliore soluzione possibile. Dovremo capire quale farmaco sarà più efficace, ma lo capiremo solo facendo studi metodologicamente corretti e coordinati. Facendo così - assicura - faremo un lavoro importante per noi ma anche per il resto del mondo''.