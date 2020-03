CON O PER CORONAVIRUS?

lunedì 23 marzo 2020I dati che la Protezione Civile snocciola alle ore 18 non fanno distinzioni tra morti di coronavirus e morti con il coronavirus. La questione, ai fini statistici, e' dirimente per due motivi: 1) le cause della morte devono essere inserite, ai fini statistici, nella scheda di morte per l'Istat; 2) l'elevato numero di morti, abbinato allo scarso numero di tamponi effettuati nella popolazione, fa si' che il tasso di letalita' in Italia raggiunga una cifra record superiore al 9% (mentre in Sud Corea con tamponi a tappeto siamo rimasti intorno allo 0,8%). Il tasso di letalita' e' il rapporto tra morti e positivi al virus. I dati Istat per il 2014 mostrano che in Italia su 598.670 decessi ci furono 9.413 morti per influenza e polmonite, 20.234 morti per malattie croniche della basse vie respiratorie e 33.386 morti per tumori maligni a trachea, bronchi e polmoni. La prima causa di morte furono le malattie ischemiche del cuore con 69.653 decessi. Questi dati come muteranno per il 2020? ''La differenza la fa la diagnosi clinica - spiega all'AGI il professor Franco Marozzi, segretario dell'Associazione Medico Legale Ambrosiana (Amla) - e alcuni sindacati dei medici di famiglia ci hanno gia' chiesto lumi su cosa scrivere nelle schede di morte dell'Istat''. ''Noi - prosegue Marozzi - diamo il suggerimento di essere cauti, soprattutto senza una precisa diagnosi. Facciamo un esempio: un paziente con un trauma cranico entra in ospedale, va in coma e prende un'infezione. In questo caso la causa della morte sarebbe il trauma cranico''.