ANCHE IN LIGURIA RALLENTA

lunedì 23 marzo 2020GENOVA - ''Dopo aver raggiunto il picco stiamo camminando su un altipiano in lievissima discesa e speriamo che i prossimi giorni confermino questa tendenza. Al pronto soccorso arrivano il 2-3% in meno di casi e questo fa ben sperare. Non significa che ce l'abbiamo fatta. Potremmo però aver scollinato. In Liguria la fase epidemica è partita il 24 febbraio''.Lo dice in un'intervista oggi sul Corriere della Sera Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene dell'Ospedale San Martino di Genova, l'hub ligure di riferimento per il Covid-19, tracciando un bilancio della situazione dai dati di ieri che riportavano in Liguria 1351 casi positivi.''Questo - prosegue Icardi - era considerato un periodo chiave per attendere gli effetti delle misure di contenimento. E i numeri ci dicono che stanno arrivando. Voglio pensare positivo pur mantenendo i piedi per terra''. ''Da un paio di giorni - conclude - osserviamo un certo rallentamento. Non dobbiamo lasciarci prendere da facili entusiasmi. Eppure noi siamo leggermente sollevati. Adesso speriamo continui così''.