SEMPRE ZERO CONTAGI IN CINA

lunedì 23 marzo 2020La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato zero nuovi casi a livello nazionale di Covid-19 nella Cina continentale. Non sono stati segnalati nuovi casi di infezione ieri, domenica 22 marzo, a Wuhan, epicentro dell'epidemia, che segna il quinto giorno consecutivo senza nuovi casi di infezione. La commissione sanitaria della provincia di Hubei, di cui Wuhan e' la capitale, ha affermato che anche la provincia cinese centrale ha registrato un aumento pari a zero dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Hubei ha registrato nove nuovi decessi, tutti a Wuhan. La Commissione ha riferito invece di 39 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti importati. Il totale di casi importati sale cosi' a 353. Dei 39 casi di recente importazione, dieci sono stati segnalati a Pechino, dieci a Shanghai, sei nel Fujian, sei nel Guangdong, due rispettivamente nello Shandong e nel Gansu e uno rispettivamente nello Zhejiang, nell'Henan e nel Chongqing, secondo la commissione. Alla fine della giornata di ieri, i casi confermati complessivi nella Cina continentale hanno raggiunto quota 81.093, inclusi 5.120 pazienti ancora in trattamento, 72.703 pazienti dimessi dopo la guarigione e 3.270 persone decedute a causa della malattia. La commissione ha affermato che 136 persone sono ancora sospettate di essere infettate dal virus e ha aggiunto che 10.701 contatti stretti restano sono sotto osservazione medica. Ieri 661 persone sono state dimesse dall'osservazione medica. Entro la fine di ieri, 317 casi confermati tra cui quattro decessi sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 21 casi confermati a Macao e 169 a Taiwan, tra cui due decessi.