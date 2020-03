MEDICI CUBANI A CREMA

domenica 22 marzo 2020Crema accoglie ''a braccia aperte, purtroppo solo metaforicamente per ora'' l'equipe di medici ed infermieri cubani composta da 52 persone in arrivo alle 18 a Malpensa, che saranno dislocate in due strutture cittadine, una della diocesi ed una alberghiera per contrastare la diffusione del coronavirus. ''Sono risorse preziosissime che lavoreranno presso l'ospedale da campo, ormai quasi pronto - ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi - in strettissima sinergia con l'ospedale Maggiore, del quale saranno a tutti gli effetti una unita' operativa''. ''Li accogliamo a braccia aperte (purtroppo solo metaforicamente parlando, per ora) e nutriamo fiducia circa il fatto che saranno grandissimi alleati nella lotta al virus, nella cura dei nostri concittadini malati e anche in un poco di sgravio per i nostri operatori sanitari, ormai stremati'' prosegue il sindaco. ''Non ci sara' un benvenuto ufficiale nella serata di oggi - aggiunge - lo rimanderemo alla visita dell'assessore alla Sanita' Giulio Gallera prevista per i primi giorni della settimana, mentre la festa vera, con loro e con tutti gli operatori, sara' in occasione della loro partenza, perche' vorra' dire che avremo debellato questo maledetto virus''. ''Una promessa e una certezza. Il nostro grazie, pieno di commozione e di riconoscenza, parte pero' da subito, a loro, alle loro famiglie che ne hanno accettato e pure ne sostengono il sacrificio e al loro generoso Paese!'', conclude il sindaco.