GALLERA: I DATI LOMBARDI

sabato 21 marzo 2020MILANO - ''Gli esperti avevano detto che i giorni piu' duri sarebbero stati sabato e domenica, il 13esimo e 14esimo giorno dall'effettiva introduzione delle misure di contenimento e gli esperti avevano ragione: tutti i dati sono oggi in forte crescita''. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto quotidiano sulla diffusione del coronavirus. ''sono 25.515 i positivi in Lombardia - ha spiegato Gallera - con un incremento di 3.251, mentre sono 8.258 gli ospedalizzati con una crescita di 523. Crescono anche i decessi che, solo in Lombardia, hanno raggiunto le 3.095 unita' con un incremento di 546 persone''. Con una crescita cosi' alta, Gallera ha rilevato anche gli aumenti a livello provinciale: a Bergamo ci sono 5.869 positivi, a Brescia 5.028, mentre in provincia di Milano sono diventati 4.672 con una crescita di 868. Solo nela citta' di Milano sono 1.829 i positivi (+ 279), un dato alto, ma inferiore a quello degli ultimi giorni. ''Anche i pronto soccorso cittadini - ha spiegato Gallera - evidenziano una stabilita' in queste ore''. Nelle terapie intensive ci sono 1093 pazienti Covid. Gallera ha inoltre dato la notizia positiva di un incremento dei pazienti dimessi guariti clinicamente in attesa della negativizzazione del tampone, che sono arrivati a 2.139.