UE: STOP A PATTO STABILITA'

sabato 21 marzo 2020''Il Patto e' sospeso, ora il bilancio italiano puo' gestire la crisi. Fine degli egoismi''. Cosi' la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen sul Corriere della sera, dicendo che non permettera' mai che gli interessi dei singoli Stati prevalgano; e che si fara' ''tutto quanto e' possibile per aiutare l'Italia. Siamo profondamente colpiti da come state affrontando questa crisi. Siete un esempio meraviglioso per il resto d'Europa. Lo ripeto: siamo tutti italiani''. ''Quello che tutti abbiamo capito - dice - e' che nessuno Stato membro puo' fronteggiare questa minaccia da solo, dobbiamo lavorare insieme e aiutarci reciprocamente. Il virus non ha confini e l'Unione europea e' piu' forte quando mostriamo piena solidarieta'''. Quanto ai coronavirus bond, ''ogni strumento utile sara' messo sul tavolo. Si', stiamo valutando l'opzione dei coronavirus bond. La Commissione concedera' la massima flessibilita' sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilita' cosi' il governo italiano potra' aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore della sanita'. Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del Patto di stabilita'. Significa che il governo italiano potra' mettere nell'economia tanto denaro quanto serve''. Poi, prosegue, ''abbiamo un'iniziativa per gli investimenti. Soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l'Italia non potrebbe piu' usare e che invece noi le lasciamo. I fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari: sono 11 miliardi. In piu' attraverso la Banca europea per gli investimenti forniremo 8 miliardi di garanzie a livello europeo per i prestiti che le Pmi possono usare''.