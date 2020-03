GIA' 130MLN DOSI CLOROCHINA

sabato 21 marzo 2020Novartis ha annunciato oggi il suo impegno a donare fino a 130 milioni di dosi di idrossiclorochina generica per supportare la risposta globale alla pandemia di Covid-19. L'idrossiclorochina e un farmaco correlato, la clorochina, sono attualmente in fase di valutazione negli studi clinici per il trattamento di Covid-19. Novartis sta supportando gli sforzi di sperimentazione clinica in corso e valutera' le necessita' di ulteriori studi clinici. Se supportato per l'uso in pazienti con infezione da Covid-19 da parte delle autorita' regolatorie, Novartis intende donare fino a 130 milioni di dosi da 200 mg entro la fine di maggio, compreso lo stock attuale di 50 milioni di dosi da 200 mg. La societa' sta inoltre esplorando un ulteriore ridimensionamento della capacita' per aumentare l'offerta e si impegna a lavorare con i produttori di tutto il mondo per soddisfare la domanda globale. La divisione Novartis Sandoz attualmente detiene solo una registrazione per l'idrossiclorochina negli Stati Uniti e perseguira' le opportune autorizzazioni normative da parte della Fda statunitense e dell'Agenzia europea per i medicinali.