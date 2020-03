SPERIMENTAZIONE TOCILIZUMAB

sabato 21 marzo 2020''Non si tratta di arrivare primi. Non c'è una medaglia: in questa prova difficile è l'Italia che deve vincere. La sperimentazione del farmaco anti-artrite è partita. I centri che si sono proposti sono 258, un gran numero. Ma è la collaborazione fra ricercatori e scienziati che può aiutarci a superare l'emergenza coronavirus, senza litigi in tv''. E' quanto evidenzia Domenico Mantoan, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un'intervista a 'Il Mattino' sulla sperimentazione partita al Pascale di Napoli sul medicinale antui-artrite tocilizumab. ''Ritengo che clinici e ricercatori - prosegue - dovrebbero concentrarsi nel cercare la migliore soluzione e avere un corretto rapporto fra loro, rispettando le idee diverse. Non c'è uno più o meno bravo'', dice riferendosi al 'botta e risposta' fra Paolo Ascierto dell'Istituto tumori di Napoli e Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano sulla 'paternità' dello studio, ''ma troppi esperti vanno in tv aggiungendo confusione a confusione''. I risultati del trial ''sono attesi prima possibile, bisogna fare presto perché l'incidenza nel Nord Italia sta aumentando troppo''.