FDI: 0,5 MLN A OSP. BERGAMO

venerdì 20 marzo 2020Fratelli d’Italia e il suo leader, Giorgia Meloni, dimostrano tutta la loro vicinanza alla Lombardia, in questo particolare momento di emergenza, e scelgono Bergamo per una donazione di 500 mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII. A comunicarlo è Giorgia Meloni in un post su Facebook: “Ieri ho deciso di donare la mia indennità di marzo per combattere l’emergenza Coronavirus. Ho chiesto a tutti i parlamentari, agli assessori e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia di fare altrettanto. Hanno risposto tutti positivamente. Così abbiamo aderito alla raccolta della Fondazione Alleanza Nazionale - in collaborazione con il Secolo d’Italia - e sono fiera di annunciare che dopo 24 ore i primi 500 mila euro arriveranno all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XIII di Bergamo”. “Ringrazio il mio leader Giorgia Meloni per avere scelto Bergamo - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Da subito si è mostrata vicina al Presidente Fontana e a tutta la Giunta lombarda, di cui mi pregio far parte. Non è mai mancato il suo personale interessamento nel voler conoscere i nostri problemi e ieri mattina, dopo aver lanciato l’iniziativa, ha voluto dare un segnale tangibile scegliendo come destinazione della donazione l’ospedale bergamasco. Da sempre sono convinta che per vincere ci voglia una squadra e sono fiera di farne parte. In questo drammatico momento sapere che i miei colleghi di partito hanno voluto esserci è per me molto importante. Chi non vive Bergamo difficilmente riesce a comprendere la battaglia, che ci vede in trincea come soldati disarmati contro un nemico silente ma assassino”.