CINA: ZERO CASI ANCHE OGGI

venerdì 20 marzo 2020La Cina continentale ha registrato 39 casi di nuova importazione di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale di casi importati a 228, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Dei 39 casi, 14 sono stati segnalati nel Guangdong, otto a Shanghai, sei a Pechino, tre a Fujian e uno a Tientsin, Liaoning, Heilongjiang, Zhejiang, Shandong, Guangxi, Sichuan e Gansu, secondo la commissione. A Wuhan, citta' focolaio dell'epidemia, non sono state segnalate nuove infezioni o casi sospetti di coronavirus, che ha segnato zero segnalazioni per due giorni consecutivi. La Commissione sanitaria della provincia di Hubei, di cui Wuhan e' capitale, ha dichiarato che i casi confermati totali di Covid-19 a Wuhan e in provincia nelle ultime 24 ore sono rimasti invariati, rispettivamente 50.005 e 67.800. Hubei ha anche visto due nuovi decessi, entrambi a Wuhan, portando il numero totale dei decessi nella provincia a 3.132. La provincia ha visto anche 703 pazienti dimessi dagli ospedali dopo il recupero ieri, portando il numero totale di pazienti dimessi nella provincia a 58.381. Tra i 6.016 pazienti ospedalizzati, 1.657 erano ancora in gravi condizioni e altri 441 in condizioni critiche. I casi confermati complessivi nella Cina continentale hanno raggiunto quota 80.967 entro la fine di ieri, inclusi 6.569 pazienti che erano ancora in trattamento, 71.150 pazienti dimessi dopo il recupero e 3.248 persone decedute a causa della malattia. La commissione ha affermato che 104 persone sono ancora sospettate di essere infettate dal virus. Alla fine di ieri, 208 casi confermati, tra cui quattro decessi, sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong.