UBS: SOLDI DALL'ELICOTTERO

giovedì 19 marzo 2020Lo strumento piu' adeguato per ripartire dopo l'emergenza Covid-19? ''L'elicopter money''. Lo dice in un'intervista al Sole 24 Ore Riccardo Mulone, Ubs Country Head Italy, secondo il quale ci troviamo di fronte ad una ''situazione completamente nuova'', nel senso che nel 2003 e nel 2008 ''tutto e' nato da una crisi finanziaria che poi si e' trasformata in una crisi economica'' mentre oggi ci troviamo dinanzi ''a un'emergenza sanitaria che ha innescato a sua volta una crisi sociale ed economica che infine si e' trasferita sui mercati'' motivo per cui ''il Vix, l'indicatore della volatilita', viaggia ormai su livelli altissimi'' e questo rende pertanto ''impossibile qualsiasi previsione''. ''Il mercato non sa come reagire'', osserva Mulone, ''le variabili da tenere d'occhio sono diverse'' ma il concetto deve essere quello dell'elicopter money, ''ossia i denari devono arrivare nelle tasche degli italiani e soprattutto in quelle delle fasce piu' colpite'' come ''piccole e medie aziende e partite Iva'' anche se e' chiaro che ''le produzioni ferme andranno sostenute''. E aggiunge: ''Questa e' la piu' grande prova che i governi si trovano a dover affrontare da tempo'' e se sapranno prendere le giuste contromisure ''questa potrebbe diventare l'occasione per riformare il sistema''.