CINA: ZERO CONTAGI E' FINITA

giovedì 19 marzo 2020La Cina non ha segnalato alcun nuovo contagio da coronavirus di provenienza locale, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, ma i responsabili sanitari hanno annunciato che ci sono altri 34 casi ''importati''. Questo numero di nuove persone contagiate dall'estero è addirittura un record giornaliero, ha affermato il Ministero della Sanità. Molto spesso si tratta di cinesi che ritornano da Paesi particolarmente colpiti da Covid-19. E sono tutti individuati e curati già ad iniziare dallo sbarco in aeroporto. Casi di recente importazione sono stati registrati a Pechino (21), nella provincia meridionale del Guangdong (9), a Shanghai (2) e nelle province di Heilongjiang (nordest, un caso) e Zhejiang (est, un caso). Nel complesso, il loro numero si attesta ora a 189 nel Ppaese più colpito dal coronavirus nel mondo. Per impedire a queste persone di finire in libertà e rilanciare un'epidemia ampiamente contenuta in Cina, le autorità impongono ora la quarantena a chiunque arrivi sul territorio cinese. A Pechino, nella maggior parte dei casi sono collocati in albergo. Tuttavia, chi vive da solo, chi ha più di 70 anni, i minori e le donne in stato di gravidanza possono rimanere a casa. Rispetto a metà febbraio, quando ogni giorno c'erano migliaia di nuovi contagi, il contagio si è praticamente fermato nel Paese da dove era iniziato. La Cina ha identificato un totale di 80.928 casi, di cui 70.420 guariti (87 per cento). Il Ministero della Sanità ha inoltre annunciato oggi nuovi decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 3.245.