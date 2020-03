BUFALE SU FANS E CORONAVIRUS

mercoledì 18 marzo 2020Non ci sono prove scientifiche che dimostrino che l’ibuprofene, farmaco antinfiammatorio ampiamente utilizzato, possa aggravare gli effetti del coronavirus Sars-CoV-2. Nel dibattito partito dalla Francia è intervenuta — ultima in ordine di tempo — l’Agenzia europea per i medicinali (Ema): «All’inizio del trattamento della febbre o del dolore dovuti a Covid-19 (la malattia causata dal nuovo coronavirus, ndr) i pazienti e gli operatori sanitari devono considerare tutte le opzioni di trattamento disponibili, incluso il paracetamolo e i Fans, farmaci antinfiammatori non steroidei. Ogni medicinale ha i suoi benefici e rischi, che devono essere presi in considerazione insieme alle Linee guida europee, molte delle quali raccomandano il paracetamolo come opzione di primo trattamento nella febbre e nel dolore». Dunque pazienti e operatori sanitari possono continuare a utilizzare i Fans (come per esempio l’ibuprofene): le raccomandazioni attuali prevedono che questi medicinali vengano somministrati alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile. «In ogni caso — conclude l’Ema — attualmente non ci sono ragioni per interrompere il trattamento con ibuprofene. Ciò è particolarmente importante per i pazienti che assumono ibuprofene o altri Fans per malattie croniche». Come spesso accade per le informazioni affidate ai social, se ne è perso il controllo. Girano in Rete messaggi secondo cui farmaci usati da migliaia di persone, come gli antinfiammatori e gli antipertensivi, accelererebbero e aggraverebbero il quadro clinico dei malati di Covid-19. E' intervenuta l'Aifa:ad oggi non esistono prove scientifiche sul presunto effetto di questi armaci sul Cov-19.