MASCHERINE:INIZIA PRODUZIONE

martedì 17 marzo 2020BOLOGNA - Parte della produzione convertita a tempo di record per la Tecnoline di Concordia sulla Secchia (Modena), azienda del distretto biomedicale mirandolese, che da venerdi' scorso ha avviato la produzione di mascherine, fra i dispositivi di prevenzione individuale piu' richiesti per il contenimento del Coronavirus. Tecnoline si occupa principalmente di produzione di sacche per la dialisi e di dispositivi intra e post-operatori per la raccolta del sangue e il trattamento con l'ozono, ma da pochi giorni ha iniziato a produrre mascherine con le attrezzature gia' presenti in fabbrica. ''Si tratta in questo momento di mascherine chirurgiche, gia' registrate con marchio Ce, ma - ha precisato Stefano Foschieri, amministratore delegato della societa' - stiamo attendendo la conferma della registrazione come mascherine Ffp2, ci auguriamo di avere una risposta positiva a breve''. Le richieste arrivano da enti pubblici e aziende private. Tecnoline e' operativa 7 giorni su 7, h24. Il massimo della produzione verra' raggiunto fra 7-10 giorni quando si arrivera' all'obiettivo di 40mila mascherine al giorno. Sono gia' arrivate richieste per 500mila pezzi, ma l'azienda punta a produrne 1 milione in un mese. Tecnoline e' anche l'azienda produttrice delle parti in plastica delle barelle per biocontenimento, ora utilizzate per il trasporto dei malati da Coronavirus. Fra l'altro, e' stata una delle aziende piu' colpite dal terremoto in Emilia del 20 e 29 maggio 2012 che provoco' il crollo di una delle unita' operative. ''Ci siamo rimessi in piedi - ha raccontato anchora Foschieri - e nonostante le difficolta', non abbiamo mai smesso di puntare all'innovazione''.