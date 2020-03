MONCLER FINANZIA OSP.FIERA

martedì 17 marzo 2020MILANO - La Moncler guidata da Remo Ruffini è pronta a finanziare l'ospedale da 400 posti di terapia intensiva che Regione Lombardia vuole costruire all'Ospedale Fiera di Milano. L'ad lo annuncia in un'intervista a Nicola Porro su Il Giornale. ''Milano - dice - è una città che ha regalato a tutti noi un presente straordinario. Non possiamo e non dobbiamo abbandonarla. Dobbiamo aprire il portafoglio e fare tutto ciò che serve. Restituire a Milano ciò che fino ad ora ci ha dato, è il minimo''. Ruffini finora ha sentito l'assessore regionale Giulio Gallera. ''Mi sembra molto sul pezzo. Ma non ha potuto ancora farci una richiesta precisa. Sembra che non gli facciano fare l'ospedale. Io - spiega nell'intervista - non ho intenzione di entrare nelle polemiche. Che in questo momento interessano nessuno. Sono certo che l'arrivo di un uomo concreto come Bertolaso possa aiutare a velocizzare le pratiche, lo dimostra la sua storia. Ha sempre dato grandi risultati. I soldi ci sono. Il progetto pure''.