BCE PAGHI I DANNI DI LAGARDE

lunedì 16 marzo 2020''Le dichiarazioni di Christine Lagarde sono state avventate e irresponsabili, abbiamo presentato interrogazioni alla Commissione Europea e alla Bce perché vengano presi provvedimenti. Proprio mentre l'Italia vive una situazione drammatica a causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus, la presidente Bce, con dichiarazioni a dir poco incaute, ne affossa i titoli di Stato: questo è inaccettabile''. Lo dichiarano in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Id al Parlamento Europeo, Valentino Grant e Antonio Maria Rinaldi, firmatari delle interrogazioni sottoposte a Commissione Europea e Bce. ''Le sue parole hanno provocato un'ondata di vendite che ha colpito i Btp italiani, il cui differenziale dai Bund tedeschi ha raggiunto i livelli massimi da giugno 2019. La comunicazione di una banca centrale è un elemento fondamentale per la politica monetaria e per la stabilità finanziaria: ci rivolgiamo alle istituzioni europee perché agiscano ponendo rimedio alle disastrose esternazioni della Lagarde - sottolineano i leghisti - . Dal momento che l'art. 340 del Tfue prevede la possibilità di rivalersi in caso di comportamenti dolosi che provocano danni a terzi, chiediamo che la Banca centrale europea venga chiamata a rispondere dell'aumento repentino del costo del debito italiano. La Bce si assuma le sue responsabilità, ammetta l'errore e rimedi al danno causato agli italiani''.