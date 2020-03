ODISSEA DIAMOND FINITA

lunedì 16 marzo 2020TOKYO - L'ultimo gruppo dei membri dell'equipaggio sbarcato dalla 'Diamond Princess' ha terminato le due settimane di quarantena e puo' tornare in patria. Tutti i passeggeri e parte dell'equipaggio avevano lasciato la nave attraccata al porto di Yokohama il primo marzo scorso. In totale, il numero di contagiati nella nave da crociera e' salito a 712, escludendo tuttavia chi ha contratto il virus dopo essere stato rimpatriato, essendo risultato negativo in un test iniziale eseguito a bordo della nave. Nella giornata di ieri tutti i membri dell'ultimo gruppo sono risultati negativi al test del coronavirus e da oggi rientreranno nei loro Paesi. Tra questi, il Comandante italiano Gennaro Arma, che e' stato incontrato oggi dall'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Giorgio Starace. ''Oggi si conclude la vicenda della nave 'Diamond Princess'. Tutti i nostri connazionali tornano sani e salvi a casa. Ha dichiarato l'Ambasciatore- Sono molto grato ai funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo, dell'Unita' di Crisi della Farnesina e della Protezione Civile che, in stretto contatto con il comandante Gennaro Arma, hanno contribuito con alta professionalita'' e grande umanita' al successo dell'operazione''. Al Comandante Arma ''va tutta la mia ammirazione per come ha saputo gestire una situazione cosi' difficile- ha concluso Starace- Un bel giorno per l'Italia in Giappone, un incoraggiamento per l'Italia in questa difficile prova''.