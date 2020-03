SACCO, GALLI: ARGINARE!

domenica 15 marzo 2020MILANO - ''Sono un medico di un grande ospedale, non sono nella stanza dei bottoni, i dati arrivano in Regione. Noi però di pazienti che vengono da Milano città ne stiamo vedendo. Ci troviamo nella situazione in cui l'estensione dell'epidemia è importante. Capiamo che qua e là le persone la malattia ce l'hanno e il punto adesso è arginare, arginare, arginare''. E' il monito lanciato da Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e ordinario dell'università Statale del capoluogo lombardo. Milano va protetta, è il messaggio. ''Gran parte delle misure di contenimento - spiega l'esperto in un'intervista a 'la Repubblica' - devono proprio servire a evitare il peggio in una zona di grande concentrazione di popolo come l'area metropolitana milanese. Su questo va fatto il massimo sforzo''. Anche perché gli ospedali sono sempre più sotto stress. ''Continuiamo a dirlo: il limite è vicino. Nel frattempo comunque credo che saranno approntate soluzioni. È chiaro che l'ospedale si deve preparare a crescere ancora, ma la battaglia si vince sul campo e gli ospedali qui sono la retrovia. Se sul campo di battaglia va male, gli ospedali vengono massacrati''. E il campo di battaglia è ''il territorio - conclude Galli - Dobbiamo fare in modo che tutti lavoriamo assieme per evitare il dilagare del problema. Oltre al distanziamento sociale va trovata una vicinanza assistenziale, per seguire davvero la gente in quarantena. Bisogna sfruttare ad esempio la telemedicina, finalmente''.