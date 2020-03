ROCHE: TOCILIZUMAB GRATIS

giovedì 12 marzo 2020Il gruppo Roche si impegna a ''fornire gratuitamente'' per il periodo dell'emergenza il farmaco biologico tocilizumab ''a tutte le Regioni che ne facciano richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuita' terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto e' autorizzato''. Si tratta del farmaco, attualmente impiegato per il trattamento dell'artrite reumatoide, che sebbene non sia indicato per il trattamento della polmonite da Covid-19 ha dato segnali di efficacia gia' in Cina e di recente anche in Italia, a Napoli. Oltre alla donazione del farmaco, si legge nella nota di Roche, ''l'Azienda ha dato la propria disponibilita' ad AIFA per avviare uno studio clinico sull'efficacia e sicurezza di tocilizumab anche in questi pazienti''. ''Come azienda che opera nelle scienze della vita, raggiungiamo ogni giorno milioni di italiani con farmaci e test diagnostici e in questa situazione di emergenza sentiamo ancora piu' forte la responsabilita' del nostro ruolo sociale. Tempi straordinari richiedono sforzi altrettanto straordinari. Se vogliamo lasciare un'impronta, come Azienda e come persone, dobbiamo pensare in maniera diversa e mettere a disposizione del Paese le nostre competenze e le nostre risorse. Grazie all'ascolto di diversi interlocutori, abbiamo individuato quattro aree di bisogno alle quali vogliamo rispondere con interventi capillari su tutto il territorio'', sottolinea il Presidente e Amministratore delegato di Roche Farma Maurizio de Cicco che si fa portavoce anche dei colleghi di Roche Diabetes Care e Roche Diagnostics. Fino alla risoluzione dell'emergenza, l'azienda mette a disposizione gratuitamente il servizio di telemedicina.