VIRUS NON E' PIU' LETALE

giovedì 12 marzo 2020''L' Istituto superiore di sanità ha sequenziato il virus isolato dallo Spallanzani in un paziente cinese arrivato per turismo in Italia, poi è stato sequenziato il virus che circola in Lombardia, il Veneto sta completando gli studi su un terzo virus. Abbiamo individuato soltanto minime mutazioni del genoma''. Lo afferma il Prof Giovanni Rezza, Capo Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità al Corriere della Sera che lo ha intervistato oggi, 12 marzo 2020. ''Questo significa - spiega - che nel passaggio in Europa il SARS-CoV 2 non ha cambiato caratteristiche e non è diventato più aggressivo come qualcuno ha affermato»'' Alla domanda che gli viene posta 'Si può parlare di un virus più letale?' il Prof. Rezza risponde: ''Il tasso di letalità della malattia non è più elevato rispetto a quello della Cina. Al contrario, se si stratificasse questo dato in base alle età si scoprirebbe che potrebbe essere più basso. Noi siamo un Paese vecchio, con molte persone anziane. Inoltre il tasso di letalità non può essere standardizzato perché dipende anche dalla quantità di tamponi eseguiti''.