INTER DONA 300000 MASCHERINE

giovedì 12 marzo 2020Sospesa ogni attivita' sportiva da ieri sera dopo la positivita' di Daniele Rugani, l'Inter continua a scendere in campo per dare il proprio contributo contro il coronavirus. ''Inter e Suning International hanno deciso di donare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 300mila mascherine a uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus - informa il club nerazzurro -. In questo momento di emergenza nazionale, Suning mettera' inoltre a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l'obiettivo di fornire un supporto e un'assistenza mirata per aiutare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e piu' in generale il Paese, ad acquistare i materiali protettivi necessari a fronteggiare l'emergenza''. ''Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia - ha affermato Steven Zhang, presidente dell'Inter e di Suning International - continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l'Italia nella lotta contro l'emergenza''.