GALLERA: BENE MISURE PRESE

giovedì 12 marzo 2020MILANO - L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha apprezzato le nuove misure messe in campo dal governo per contrastare l'epidemia di coronavirus, anche se - ospite a Omnibus su la7 - ha osservato che ''alcune aperture potrebbero far discutere''. ''C'e' stata una presa di consapevolezza da parte del governo. Le misure sono finalmente un segnale forte, che noi apprezziamo e noi riteniamo che sia quello che serve per dare un segno al paese che stiamo vivendo un momento di grande emergenza e ci vuole un comportamento fortemente responsabile'', ha dichiarato Gallera. ''Nel dettaglio alcune delle eccezioni o delle aperture potrebbero far discutere'', ha poi osservato l'assessore, sottolineando pero': ''Secondo me e' importante il messaggio, anche perche' tutta l'attivita' produttiva che rimane aperta e anche l'attivita' commerciale si potra' svolgere solo se vengono rigorosamente rispettate le misure di sicurezza, quindi mascherine, guanti, distanziamento. Altrimenti evidentemente si chiude''. ''Il tentativo che la Lombardia ha fatto dal primo minuto era mettere in campo le misure piu' stringenti possibili, che nell'arco di tempo piu' ristretto possibile potessero consentirci di limitare la diffusione, soffocare questo virus e ripartire. Fare misure blande aumenta l'agonia, aumenta un momento di difficolto', che mette in ginocchio l'economia in maniera quasi definitiva'', ha concluso Gallera.