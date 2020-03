LETALITA' REALE TRA 0,3 E 1%

giovedì 12 marzo 2020LONDRA - ''Stefania Salmaso, un'epidemiologa di grande competenza, ha stimato un picco a metà aprile in Lombardia, un punto massimo dopo di che la curva dovrebbe cominciare a scendere; ma è difficile dirlo con precisione''. Lo afferma Paolo Vineis, professore di Epidemiologia Ambientale all'Imperial College di Londra, in un'intervista a 'la Repubblica' oggi in edicola. ''Sarà decisivo sapere quanto rapidamente nei prossimi giorni le persone contagiate raddoppieranno. Sulla base di questo tempo potremo calcolare cosa accadrà nel giro delle prossime settimane. I modelli matematici elaborati dall'Imperial College stimano che in Cina le persone infettate siano raddoppiate ogni 5 giorni, ma finora in Lombardia si è avuto un raddoppio più rapido, ogni 2-3 giorni o poco più'', aggiunge. Tuttavia, continua il professore di Epidemiologia del più importante istituto universitario della materia in Gran Bretagna,''Più tamponi si fanno ad asintomatici o a pazienti con una malattia lieve, più il tasso di letalità si riduce (a parità di numero di morti). L'Imperial College ha stimato intorno allo 0.3-1%, ma in Italia per ora è superiore. E poi non si riesce a distinguere tra coloro che sono morti a causa del virus e quelli che sarebbero comunque morti e semplicemente ospitavano il virus. In questo senso l'approccio tedesco è interessante ma non immediato da attuare. È possibile che quando saremo in grado di rianalizzare i casi di morte per ora catalogati sotto Covid-19 ci accorgeremo che una parte sono dovuti ad altre cause''.