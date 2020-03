NAPOLI DESERTA. BRAVISSIMI!

mercoledì 11 marzo 2020NAPOLI - Strade deserte e clima da coprifuoco: la Napoli ai tempi del Coronavirus rispetta le norme dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, potenziate negli effetti dalle ordinanze regionali emesse dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha imposto la chiusura alle 18 per bar e ristoranti. Da Palazzo Santa Lucia nella giornata di ieri lo stop anche a centri estetici, barberie e parrucchieri le cui serrande rimarranno abbassate fino al 3 aprile. In citta' c'e' vita di giorno, soprattutto nei pressi degli uffici pubblici e dei supermercati, questi ultimi ritornati alla normalita' dopo l'assalto e le code record di lunedi' sera. Svuotate invece le arterie del turismo e dello shopping partendo dal Lungomare Caracciolo, passando per le strade del centro storico e per San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi dove nessun bottegaio se l'e' sentita di andare al negozio pur non essendo arrivata alcuna restrizione ufficiale ad imporre la chiusura. Il regno dei pastori, sempre aperto anche nei giorni di Natale, Capodanno e Ferragosto si ferma per la prima volta dai tempi della guerra. Ma se con la luce del sole Napoli continua, lentamente, a muoversi, il calar delle tenebre rende l'atmosfera spettrale. Chiuse tutte le attivita', completamente vuote le piazze e i luoghi di ritrovo come documentato anche dal tam tam social di molti cittadini che hanno ripreso dall'alto delle loro abitazioni le sottostanti strade deserte. Sulle note di Terra mia di Pino Daniele virale l'invito a tener duro in queste settimane di difficolta', gia' diffuso e gettonato l'hashtag Napolinonmollare.