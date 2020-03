INGHITERRA: AUSTERITY ADDIO

mercoledì 11 marzo 2020LONDRA - Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Rishi Sunak, dara' il via al piu' vasto aumento dell'indebitamento pubblico del paese da 30 anni a questa parte quando oggi presentero' alla Camera dei comuni la legge di bilancio. Lo afferma il quotidiano ''Financial Times'', anticipando che il governo del primo ministro Boris Johnson stanziera' generosi finanziamenti per diversi investimenti a lungo termine con cui si porra' fine alle politiche di austerita'. Sono, inoltre, previsti investimenti di breve periodo, in particolare per aiutare il Servizio sanitario nazionale (Nhs) le aziende e le famiglie ad affrontare epidemia di coronavirus. In questo modo, il deficit annuale del Regno Unito non potra' che aumentare ulteriormente. L'espansone della spesa pubblica, sia per la gestione ordinaria sia per gli investimenti in infrastrutture, sara' in gran parte finanziati a debito. In questo modo, la legge di bilancio elaborata da Sunak contraddice sostanzialmente le regole fiscali che il governo si era imposto appena quattro mesi fa. Cio' segnala come la situazione nel Regno Unito sia profondamente cambiata dalle elezioni anticipate tenute nel paese il 12 dicembre scorso, vinte dal Partito conservatore. Sunak si prepara quindi ad annunciare una profonda revisione del panorama economico del Regno Unito, con l'obiettivo di autorizzare per i prossimi cinque anni importanti deficit di bilancio.