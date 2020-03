AMMAZZA IL VIRUS STAI A CASA

martedì 10 marzo 2020''Il punto di forza di questo virus è la contagiosità''. Parola di Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Epidemiologia del Campus Bio-Medico di Roma. Il suo team è stato il primo a individuare la mutazione della proteina del virus che ha consentito il salto di specie dall'animale (il pipistrello) all'uomo. ''Ho potuto esaminare due sequenze di questo virus, una dalla Lombardia e una da Roma. I nostri studi - spiega l'esperto all'Adnkronos Salute - ci dicono che questo coronavirus è mutato poco e che queste mutazioni non gli stanno dando particolari vantaggi rispetto a quanto visto in Cina: ha una contagiosità altissima, ma rispetto alla Sars è molto meno letale. Ed è un'ottima cosa aver esteso a tutte Italia le misure per contrastarne la diffusione: rispettiamole!''. ''Spiace aver visto tanti giovani nei giorni scorsi prendere sottogamba le indicazioni delle autorità: devono capire - sottolinea - che possono infettarsi e diventare vettori del virus, trasmettendolo ai nonni''. E sull'estensione a tutta Italia delle misure più drastiche di contenimento, Ciccozzi ha le idee chiare: ''Ai nostri nonni chiedevano, anzi ordinavano, di andare in guerra. A noi consigliano di stare sul divano. Direi che è tutta un'altra cosa. Ma dobbiamo fare tutti la nostra parte, e ce la possiamo, anzi ce la dobbiamo fare''.