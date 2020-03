XI: EPIDEMIA E' CIRCOSCRITTA

martedì 10 marzo 2020PECHINO - L'epidemia del nuovo coronavirus ''e' sostanzialmente limitata all'epicentro'': e' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nella prima visita dallo scoppio della crisi a Wuhan, citta' da cui ha avuto inizio l'infezione. Xi ha promesso ''una battaglia risoluta per la vittoria nella guerra contro il coronavirus'', sollecitando - hanno riferito i media ufficiali - ''sforzi decisi, solidi e meticolosi di prevenzione e controllo a difesa dell'Hubei e di Wuhan''. Dopo un duro lavoro, la situazione ''ha mostrato positivi cambiamenti con importanti progressi''. La prevenzione e il controllo della Covid-19 non avrebbero potuto essere conquistati senza il sacrificio, la devozione, la perseveranza e gli sforzi profondi della popolazione di Wuhan. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso della sua visita a Wuhan, citta' epicentro dell'epidemia di coronavirus. Xi ha formulato le sue osservazioni durante un'ispezione del lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia nella capitale della provincia di Hubei. ''Con azioni concrete il popolo di Wuhan ha dimostrato la forza e lo spirito della Cina, cosi' come l'amore del popolo cinese per la famiglia e la nazione, che consente di rimanere uniti nel bene e nel male'', ha detto Xi. ''Dopo un duro lavoro, la situazione nell'Hubei e a Wuhan ha mostrato importanti progressi, ma il compito di prevenzione e controllo rimane arduo e rimane un dovere di fondamentale importanza'', ha aggiunto il leader cinese.