CENTINAIA POSTI LETTO

martedì 10 marzo 2020CATANZARO - ''Siamo pronti a riattivare centinaia di posti letto in tutta la Calabria''. Lo scrive il presidente dell'Aiop, l'associazione dell'ospedalita' privata, Enzo Paolini, al presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, al commissario per la Sanita', Saverio Cotticelli, al direttore generale del ministero della Salute, Andrea Urbani, ai prefetti delle cinque province calabresi. ''In questo contesto di emergenza conseguente alla diffusione sul territorio regionale del virus Covid-19 - scrive Paolini - vi rappresento che la nostra associazione e le singole strutture private della Calabria sono immediatamente pronte a mettere a disposizione del servizio sanitario tutta la rete accreditata nonche' a riattivare posti letto esistenti ed autorizzati (ma allo stato non utilizzati) nella quantita', nei termini e con le modalita' che saranno comunicate ovvero concordate. Sono certo - continua - che apprezzerete il senso di responsabilita' che ci induce a formulare l'offerta a supporto dell'impegno profuso da tutti voi in favore della popolazione calabrese. Siamo pronti sin da subito e pertanto - conclude Paolini - attendiamo indicazioni in merito''.