CINA: SOLO 36 NUOVI CASI

martedì 10 marzo 2020PECHINO - La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato 19 nuovi casi infezione da coronavirus e 17 decessi nella Cina continentale nell'arco delle ultime 24 ore. I 17 morti sono tutti localizzati nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. Sempre lunedi', 1.297 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero, mentre il numero di casi gravi e' diminuito di 317 unita' a 4.794. Nel frattempo, sono stati segnalati 36 nuovi casi sospetti, ha affermato la commissione. I casi confermati complessivi nella Cina continentale avevano raggiunto quota 80.754 entro la fine di ieri, inclusi 17.721 pazienti ancora in trattamento, 59.897 pazienti dimessi dopo il recupero e 3.136 persone decedute a causa della malattia. La Commissione ha affermato che 349 persone sono sotto osservazione per sospetta infezione da virus. Il trend del contagio in Cina si avvicina sempre più a zero.