H24 A PRODURRE RESPIRATORI

martedì 10 marzo 2020BOLOGNA - Alla Siare di Crespellano si lavora giorno e notte. L'azienda infatti, come racconta l'edizione locale di Repubblica, produce macchine respiratorie e ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva e si e' aggiudicata la commessa Consip per la fornitura di 500 macchine al mese fino a luglio. Tutta la produzione e' stata contingentata dallo Stato italiano e gli ordini gia' pronti a partire verso l'estero sono stati bloccati. Per l'azienda significa di fatto quadruplicare in questi mesi la produzione attuale: per farlo il Governo inviera' nei prossimi giorni 25 tecnici montatori militari che lavorano per aziende dello Stato ad affiancare i 30 dipendenti dell'azienda, e dopo due giorni di formazione entreranno in servizio. Nel frattempo tutte le 320 macchine gia' pronte e originariamente destinate all'estero sono state 'deviate' verso ospedali italiani: 90 in Lombardia, 174 per l'Emilia-Romagna, 56 in Piemonte, sulla base delle indicazioni ricevute dalle autorita' sanitarie. ''Le nostre macchine - spiega il fondatore della Giuseppe Preziosa - sostituiscono l'attivita' dei polmoni, che sono la prima cosa ad andare in crisi in questi casi. Finora abbiamo lavorato soprattutto all'estero, dove realizziamo il 92% del fatturato''. E ''ci sono altre 80 imprese, tutte italiane, che lavorano per noi e che in questi giorni stanno lavorando anche di notte per non farci mancare il materiale necessario''. A Crespellano infatti c'e' la ricerca e lo sviluppo, la progettazione e il montaggio, ma senza i componenti che arrivano da tutta Italia nulla si potrebbe fare.