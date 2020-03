ADDIO, SUOR GERMANA

lunedì 9 marzo 2020È morta a Caronno Varesino, a 81 anni, Suor Germana, volto noto della tv e autrice di tanti libri di ricette che in molti casi sono diventati best seller. Martina Consolaro, questo il nome di battesimo della religiosa, che si è spenta sabato e i cui funerali si svolgeranno in forma strettamente privata in osservanza delle regole per il contenimento del coronavirus, era nata in provincia di Padova, a Durlo di Crespadoro, nel 1938. A 19 anni la scelta di entrare nell'ordine delle suore del Famulato Cristiano, fondate per tutelare le giovani lavoratrici. Destinata a una scuola per fidanzati, cominciò subito a insegnare cucina e per questo divenne molto esperta nel settore, fino a quando nel 1983 scrisse il suo primo libro di ricette 'Quando cucinano gli angeli'. Da quel momento divenne famosa in tutta Italia per i suoi consigli di cucina, semplici ma spesso di grande effetto, e nel 1987 cominciò a pubblicare ogni anno l''Agenda di Suor Germana'. Negli anni collaborò con Radio Maria e con le riviste Famiglia Cristiana e Visto, e infine divenne anche un noto volto della tv portando le sue ricette in programmi come 'Mi manda Lubrano', 'I fatti vostri', 'Forum', 'Uno Mattina', 'Domenica In' e 'Cominciamo bene' e addirittura al Festival di Sanremo, nel 1999.La suora era diventata con il tempo come una di famiglia per molte persone che seguivano dalla tv i suoi consigli di cucina e che compravano i suoi libri, trovando sempre qualche nuova sorpresa e tante idee per preparare piatti deliziosi partendo da ingredienti semplici, un campo in cui Suor Germana si era specializzata con tanto impegno. I suoi libri hanno venduto 37 milioni di copie, il ricavato tutto in beneficenza.