ISS: CHIUDERE LOMBARDIA? NO!

sabato 7 marzo 2020Chiudere la Lombardia? ''Non avrebbe neppure senso''. Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale chiarisce le dichiarazioni rilasciate ieri mattina durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. ''Non sono io la persona che decide - spiega - sono solo uno dei membri del comitato tecnico scientifico che riferisce alla presidenza del Consiglio le valutazioni''. Brusaferro sottolinea di non aver mai parlato dell'ipotesi di istituire la zona rossa per l'intera Lombardia: ''Alla domanda se pensiamo di allargare la zona rossa ho risposto semplicemente che stiamo valutando le misure da prendere in Lombardia che e' una delle zone critiche. E' ben diverso parlare di zona rossa''. Nella Regione ''la curva cresce cosi' come in Emilia-Romagna, siamo in una fase intermedia. Non c'e' ancora un rallentamento dell'epidemia ed e' su questi dati che noi tecnici dobbiamo basarci per fare valutazioni e suggerire le misure che potrebbero essere prese per cercare di modificare la progressione dei casi''. Brusaferro precisa che in Italia ''per tutte le fasce d'eta' il tasso di mortalita' e' inferiore a quello che si aveva in Cina nella prima fase dell'epidemia. Il confronto dei dati sfata informazioni erronee che stanno circolando secondo le quali la mortalita' da noi e' superiore''. Questo si deve ''alle capacita' del nostro servizio sanitario. Non dimentichiamo poi che l' Italia ha un'eta' media piu' alta rispetto alla Cina e quindi la pressione sugli ospedali e gli operatori da noi e' maggiore''.