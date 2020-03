CINA: CONTINUA CALO MALATI

venerdì 6 marzo 2020PECHINO - Le autorita' cinesi hanno segnalato 143 nuovi casi di infezione da coronavirus e 30 nuovi decessi nell'arco delle ultime 24 ore; il numero totale delle infezioni e' salito a 80.552, con 3.042 morti in tutta la Cina. La provincia focolaio di Hubei riporta solo 126 nuovi casi confermati, 29 decessi e 1.487 pazienti dimessi dagli ospedali. La provincia orientale di Zhejiang ha riferito due nuovi casi importati di Covid-19 dall'Italia, mentre Shanghai ha riferito un caso dall'Iran. 303 su 339 pazienti confermati positivi a Shanghai sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero a partire da oggi. Il tasso di dimissione dei pazienti con coronavirus ha raggiunto l'89,38 percento a Shanghai. Il numero di pazienti dimessi ha superato i nuovi casi confermati per 15 giorni consecutivi nella provincia. L'epidemia di coronavirus in corso avra' solo un impatto temporaneo sul commercio estero della Cina, secondo il ministero del Commercio cinese. ''La Cina ha lanciato una serie di misure di supporto per aiutare le imprese del commercio estero a riprendere la produzione e ridurre le conseguenze dell'epidemia'', ha detto Li Xingqian, direttore del dipartimento del Commercio estero del ministero. Stando ai dati ministeriali, nella provincia di Zhejiang e Tientsin tutte le principali societa' di commercio estero hanno ripreso le operazioni, mentre in quelle di Guangdong, Jiangsu, Shanghai, Shandong e Chongqing oltre il 70 per cento ha ripreso l'attivita'. ''Con l'entrata in vigore delle politiche di supporto e il ritorno al lavoro di piu' aziende, il commercio estero del paese ha mostrato una ripresa'', ha affermato Li.