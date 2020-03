CREMA NON E' LAZZARETTO!

giovedì 5 marzo 2020MILANO - ''Non c'è nessun lazzaretto di Milano e della Lombardia a Crema. Chi lo afferma è un irresponsabile e dice il falso''. Lo dichiara l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, precisando che, ''sui 363 pazienti ricoverati a Crema, il 64% proviene dal Cremasco, il 22% dal Lodigiano e il 12% dal Cremonese. Non c'è nessuno lazzaretto di cittadini milanesi o più in generale della Lombardia - ribadisce il titolare della sanità regionale - Anzi, proprio per alleggerire il carico sull'ospedale di Cremac così come quello su Lodi e su Cremona, abbiamo dirottato i pazienti affetti da diverse patologie su altre strutture''. ''I medici stanno facendo un lavoro straordinario sotto stress e Regione Lombardia è loro vicina'', assicura Gallera in una nota. ''Posso comprendere - osserva - che la grande pressione e la fatica possano creare momenti di poca lucidità, ma gettare ombre sul presidio di Crema e sullo straordinario lavoro che dirigenti ed esperti, da giovedì 20 febbraio, stanno attuando nell'unità di crisi, è ingeneroso e inaccettabile''. Conclude l'assessore: ''C'è un'organizzazione solida e strutturata che cerca di supportare il lavoro eccezionale degli operatori sanitari lombardi in un momento tanto delicato''.