11.000 RADIOLOGI MOBILITATI

giovedì 5 marzo 2020Il medico radiologo ha la possibilita' di rendere visibile il Coronavirus, attraverso gli esami radiologici dei pazienti con sintomatologia suggestiva per infezione. In un momento di emergenza nazionale, Roberto Grassi, ordinario di Diagnostica per Immagini presso l'Universita' della Campania e Presidente della Societa' italiana di Radiologia Medica ed Interventistica lancia la campagna Coronavisibile, accogliendo l'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che indica nella conoscenza il migliore antidoto alla paura. La Sirm e' una delle piu' grandi societa' scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute e racchiude la totalita' dei medici radiologi italiani che si sono mobilitati ad offrire un ulteriore contributo, mediatico oltre che clinico specialistico, perche' il Coronavirus si batte anche con la corretta informazione. Pertanto, la societa' scientifica di concerto con tutte le articolazioni territoriali, ha mobilitato tutti gli 11.000 medici radiologi italiani ad attivarsi con lo stesso impegno profuso in questa fase emergenziale, mettendo a disposizione un punto email dedicato coronavirus@sirm.org per interagire con quanti richiederanno informazioni specifiche sull'epidemia che sta interessato il nostro Paese. Un team di esperti, coordinati della sezione di studio di Radiologia Toracica della SIRM, sara' a disposizione della cittadinanza per rispondere ai quesiti che giungeranno al canale appositamente predisposto dalla societa' scientifica, per rappresentare le evidenze del Coronavirus e per tranquillizzare l'opinione pubblica, spesso vittima dei fenomeni di fake news e disinformazione in materia di COVID-19.