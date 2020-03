GERMANIA VOTA NO PROFUGHI

giovedì 5 marzo 2020BERLINO - Con 495 voti contrari contro 117 a favore, la maggioranza formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha votato contro la proposta dei Verdi di accogliere in Germania cinquemila migranti attualmente nei campi profughi in Grecia, tra cui minori non accompagnati, donne sole, in gravidanza o gravemente traumatizzate. Come riferisce il quotidiano ''Handelsblatt'', per la vicecapogruppo della SpD al Bundestag, Eva Hoegl, l'iniziativa dei Verdi contiene ''molto di giusto, ma non aiuta nella situazione attuale, per cui e' invece necessaria una soluzione europea''. Come riferisce il quotidiano ''Handelsblatt'', la proposta degli ecologisti prevedeva anche aiuti umanitari e finanziari alla Grecia per la gestione della questione migratoria, aggravatasi da quando la Turchia ha aperto ai profughi la frontiera con il paese membro dell'Ue. Votando contro la proposta dei Verdi, la SpD ha evitato una possibile crisi nella maggioranza, poiche' Cdu e Csu erano fortemente contrarie all'iniziativa degli ambientalisti. L' accordo su cui si fonda la Grande coalizione tra Cdu,Csu e SpD, al governo in Germania dal 14 marzo al 2018, impone infatti un comportamento di voto uniforme al Bundestag.