BAMBINI: NO FESTE IN CASA

giovedì 5 marzo 2020La regola universale in questi giorni di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza coronavirus in Italia è quella di ''evitare gli assembramenti e non organizzare feste 'passatempo' in casa, o farlo limitando il numero di bambini a 2 o 3, sempre gli stessi di giorno in giorno. Poi si può distinguere fra i bambini che vivono nelle zone rosse o ad alto tasso di diffusione del virus, con quelli che risiedono in aree dove non ci sono stati casi''. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Susanna Esposito, presidente dell'Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) e docente di Pediatria all'università di Parma, che interviene nel primo giorno di 'stop' alle scuole e di conseguente riorganizzazione della vita familiare degli italiani. Alcune mamme nelle ormai intasatissime chat di classe propongono di creare dei gruppetti di bambini da far riunire in casa di qualcuno sotto il controllo di una unica baby-sitter, altre famiglie si sono organizzate lasciando i figli alle cure dei nonni, altre ancora hanno la possibilità di lavorare da casa badando allo stesso tempo ai bambini. Sta di fatto che seguire qualche regola anche in queste situazioni consente di contribuire al contenimento dei contagi. ''Chi vive nelle aree a rischio, non solo le zone rosse ma anche le Regioni con una diffusione significativa del coronavirus, come ad esempio l'Emilia Romagna - spiega l'esperta - è invitato a rimanere in casa. Sono consentite passeggiate 'in solitaria', magari genitore-bimbi, che possano permettere di prendere un po' d'aria senza organizzare assembramenti. Oltretutto all'aria aperta il rischio di contagio è anche minore: i parchi pubblici sono sicuri.