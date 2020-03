CINA: 52.045 GUARITI

giovedì 5 marzo 2020PECHINO - I trattamenti adottati in Cina per curare la COVID-19, causata dal nuovo coronavirus, si sono dimostrati efficaci visto il sempre maggiore numero di pazienti dimessi dagli ospedali dopo essere guariti. Lo ha affermato oggi in conferenza stampa il portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, Mi Feng. Alla giornata di ieri, ha reso noto il funzionario cinese, il numero di pazienti dimessi dagli ospedali in tutto il Paese era salito a 17,3 volte il totale dei deceduti, mentre al 1 febbraio questa proporzione era pari a 1,08. Secondo l'ultimo bollettino quotidiano della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, alla serata di ieri, un totale di 52.045 pazienti contagiati erano stati dimessi dagli ospedali in Cina dopo essere guariti, a fronte di 3.012 decessi registrati dall'inizio dell'epidemia. ''Questo dimostra che gli sforzi di prevenzione e contenimento dell'epidemia adottati dal Paese hanno mantenuto una tendenza positiva'', ha spiegato Mi. Il portavoce cinese ha inoltre invitato le squadre sanitarie di alto livello a svolgere appieno il proprio ruolo e a migliorare le terapie per i pazienti.