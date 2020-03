MADURO: DONNE, FATE 6 FIGLI!

mercoledì 4 marzo 2020Le donne del Venezuela devono avere sei figli a testa ''per il bene del Paese''. Lo ha sottolineato il presidente Nicolas Maduro, come sottolinea la Bbc. Presente a un evento televisivo per promuovere un piano nazionale di assistenza sanitaria tutto al femminile, Maduro ha dato istruzione alla donne di ''partorire e partorire''. Il Paese deve fronteggiare una crisi economica che ha provocato gravi carenze di cibo e farmaci. Tra il 2013 e il 2018, il 13 per cento dei bambini venezuelani soffriva di malnutrizione, secondo l'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia). Nel Paese c'è un'aspra lotta per il potere: il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, è considerato il leader legittimo del Venezuela da oltre cinquanta nazioni. Il presidente Maduro, il leader di sinistro del Paese che gode del sostegno dell'esercito venezuelano, è rimasto però al potere. ''Che Dio ti benedica per aver dato la vita a sei bambine e bambini'', ha dichiarato Maduro a una donna che ha partecipato all'evento, ''Ogni donna dovrebbe avere sei figli per il bene del Paese''.