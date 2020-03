ZINGARETTI DOVE SEI FINITO?

mercoledì 4 marzo 2020ROMA - I cittadini del Lazio ''pagano lo stipendio a Nicola Zingaretti, ma lui se ne frega e diserta persino il Consiglio straordinario sul Coronavirus''. E' quanto si legge in una nota del capogruppo e dei consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli, a proposito dell'assenza del presidente della Regione Lazio nel consiglio straordinario sul coronavirus. ''E' normale? Intanto i contagiati aumentano - aggiungono gli esponenti della Lega - le imprese saranno colpite dagli effetti negativi dell'economia, nel Lazio vantiamo opere ferme da tempo (ad esempio la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone e il ripascimento della costa) e gli ospedali sono carenti dei dispositivi di protezione. Basta pensare che le soluzioni disinfettanti, parte integrante dell'ordinanza Zingaretti sul coronavirus, sono carenti o non sono esposte nelle strutture del Servizio sanitario come appurato dal nostro blitz nel pronto soccorso del San Giovanni Addolorata a Roma, uno degli ospedali piu' grandi del Centro Italia. Tutti aspettano le misure del presidente della Regione Lazio, ma lui non c'e' o non ha tempo neanche di fronte ad un'emergenza. Perche' non si dimette?''.